Президент подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению безвиза

Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Одесскую область подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению права на безвизовые поездки для граждан Украины в Европейский союз.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Так сложилось, что именно здесь, в Одессе, я должен подписать указ о дополнительных мерах по обеспечению беспрепятственной реализации гражданами Украины права на безвизовые поездки в Европейский союз", - сказал Порошенко.
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Президент подчеркнул, что в указе идет речь о существенном улучшении государством тех услуг, которые "сопровождают украинца по всему европейскому маршруту - от родного города до точки назначения в страны Евросоюза".
Напомним, визовый режим Украины с заморскими территориями Франции и Нидерландов сохранится еще несколько месяцев.