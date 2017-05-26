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Президент подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению безвиза

Президент подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению безвиза
Петр Порошенко / Фото: Пресс-служба президента

Речь идет о существенном улучшении услуг, которые сопровождают украинца от родного города до страны ЕС

26.05.17 170
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Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Одесскую область подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению права на безвизовые поездки для граждан Украины в Европейский союз.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Так сложилось, что именно здесь, в Одессе, я должен подписать указ о дополнительных мерах по обеспечению беспрепятственной реализации гражданами Украины права на безвизовые поездки в Европейский союз", - сказал Порошенко.

Президент подчеркнул, что в указе идет речь о существенном улучшении государством тех услуг, которые "сопровождают украинца по всему европейскому маршруту - от родного города до точки назначения в страны Евросоюза".

Напомним, визовый режим Украины с заморскими территориями Франции и Нидерландов сохранится еще несколько месяцев.

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