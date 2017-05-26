В столице откроется вторая точка бесплатного питания "Обед без бед"

Об этом говорится на странице проекта "Жизнелюб" в Facebook.

Пообедать бесплатно можно будет каждый день с 13:00 у входа в ТРЦ "Dream Town" со стороны станции метро "Минская".

Как заверили организаторы, в будущем собираются открыть такие точки в каждом районе Киева.

"Запуск каждой точки требует материальных и человеческих ресурсов, в чем каждый из вас может поучаствовать. Это: рестораны - приготовление сытных супчиков и\или вторых блюд; волонтеры и кураторы - раздача еды и ежедневное функционирование точки питания; неравнодушные люди - поклейка объявлений, информирование нуждающихся; социально активный бизнес, меценаты - помощь в оборудовании точки "Обед без бед" (термосы для перевозки еды, термопоты для чая и т.д.), а также ежемесячная закупка пластиковой посуды; водный партнер - вода для приготовления чая; транспортный партнер - для перевозки еды из ресторанов на точку питания", - сказано в сообщении.

Напомним, первая точка бесплатного питания "Обед без бед" уже работает на Подоле.