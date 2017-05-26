В Украине и Молдове 15-25 мая прошли совместные антитеррористические учения спецслужб обеих стран.

Как рассказали в СБУ, тактико-специальные учения "Крепкая граница-2017" были максимально приближены к реальным условиям террористической угрозы.

При этом отмечается, что в них также были задействованы сотрудники Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Госпогранслужбы, военнослужащие ВСУ, а также представители силовых ведомств Молдовы.

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"Участники отработали взаимодействие правоохранительных ведомств двух стран, задействованных в борьбе с терроризмом. По сценарию учений субъекты борьбы с терроризмом успешно выполнили задачи по выявлению и нейтрализации диверсионно-разведывательных групп, обезвреживанию заложенных взрывных устройств в местах массового скопления людей и на объектах критической инфраструктуры, освобождению заложников", - говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники спецслужб смоделировали ситуацию по оперативному усилению охраны государственных границ двух стран на случай террористической угрозы.

Напомним, СБУ поймала "оборотня" в погонах.