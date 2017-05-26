Госкино запретило российскую "Любовь и разлуку"

Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило показ на отечественных телеканалах сериала "Любовь и разлука".
Как сообщили в пресс-службе ведомства, такое решение было принято на основании рекомендаций Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Госкино.
Отмечается, что украинское законодательство запрещает трансляцию фильмов, в которых имеются материалы (высказывания, действия), направленные на разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды и унижение нации. О конкретных примерах не сообщается.
Напомним, фильм о Донбассе встретили овациями на Каннском кинофестивале.