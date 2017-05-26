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Берлин отказал Киеву в экстрадиции Тимонькина

Берлин отказал Киеву в экстрадиции Тимонькина
Борис Тимонькин

Несмотря на отрицательное решение Германии у ГПУ остаются вопросы к экс - главе Укрсоцбанка

26.05.17 1068
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Германия отказала в экстрадиции в Украину бывшего председателя правления Укрсоцбанка Бориса Тимонькина.

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Евгений Енин, сообщают украинские СМИ.

"По экстрадиции мы получили отказ. Причем Германия обратила внимание на несколько аспектов при отказе. В частности, на якобы давление со стороны представителей Генеральной прокуратуры, посещавших Германию для проведения допроса Тимонькина, и его адвокаты ссылаются на давление. В данный момент мы проверяем эту информацию. Также было акцентировано внимание на якобы отсутствие условий содержания в месте лишения свободы или месте несвободы, где бы Тимонькин находился до суда. Третий аспект - угроза здоровью Тимонькина в связи с болезнью", - сказал он.

По его словам, несмотря на отрицательное решение Германии у следствия Генпрокуратуры остаются вопросы к Тимонькину.

Напомним, в Украину экстрадирован экс-глава киевского ГАИ Макаренко.

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