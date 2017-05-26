Украина испытала новейшую отечественную ракету. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко.
Модель ракеты президент не назвал, но отметил, что все ее комплектующие произведены в Украине.
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"Только что состоялось успешное испытанием новой украинской ракеты. Все комплектующие ракеты произведены в Украине. Это - наш общий успех! Желаю как можно быстрее поставить новую ракету на вооружение украинской армии", - написал президент.