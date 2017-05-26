В полицию пришел подозреваемый в расстреле мотоциклиста в Киеве

Подозреваемый в расстреле мотоциклиста в Киеве 24 мая пришел в полицию. Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции Киева Оксана Блищик, передает Украинская правда.
"Есть человек, который обоснованно подозревается в совершении убийства, и он пришел в Дарницкое управления полиции. С ним работают следователи", - сказала она.
Напомним, 24 мая в Киеве на Харьковском шоссе во время движения расстреляли мотоциклиста. Потерпевший скончался от полученных огнестрельных ранений.
Убитым оказался 36-летний житель столицы Юрий Калиниченко. По словам его друзей, стрелял вице-чемпион мира 2012 года по борьбе сумо Дмитрий Слепченко.
По предварительной версии правоохранителей, киевлянин получил огнестрельное ранение при конфликте между участниками дорожного движения, который вспыхнул внезапно.