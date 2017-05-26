В Черниговской области в районе аэродрома "Пивцы" в пятницу, 26 мая, в 14:58 разбился одноместный самолет Cessna-172. Об этом пишет местное издание ЧЕline.

Пилот сгорел заживо. Им оказался 36-летний житель Киевской области.

При падении самолет задел жилой дом по ул. ул. Ящука, 21 и загорелся. Повреждено 10 кв.м. внешней стены здания. Жители жилого дома не пострадали.

Очевидцы утверждают, что этот самолет кружил над домами несколько часов и летел в другую сторону, когда его начало крутить. Он упал внезапно.

Местные утверждают, что на аэродроме давали частные уроки вождения самолета.