Укрзализныця назначила на Троицу семь дополнительных поездов

Поезда свяжут столицу со Львовом, Черновцами, Сумами, Ивано-Франковском, Днипром и Ужгородом

Укрзализныця назначила 7 дополнительных поездов на период 2-6 июня. Об этом сообщают Українські Новини.

Поезд №191/192 "Киев - Львов" будет курсировать из Киева и Львова 3 и 5 июня.

Также 3 и 5 июня из Киева и Ковеля будет отправляться поезд №197/198 "Киев - Ковель", а из Сум и Киева - поезд №796/795 "Киев - Сумы".

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Поезд № 207 "Киев-Ужгород" будет отправляться из Киева 2 и 4 июня, из Ужгорода - 3 и 5 июня.

Поезд № 249/250 "Киев - Ивано-Франковск - Черновцы" из Киева отправится 2 и 4 июня, из Черновцов - 3 и 5 июня.

Поезд №179 "Днипро - Киев" будет курсировать из Днипра и Киева 3 и 5 июня.

Поезд №231 "Днипро - Ивано-Франковск" из Днипра отправится 2 и 4 июня, из Ивано-Франковска - 3 и 5 июня.

Напомним, Укрзализныця на период летних отпусков назначила дополнительный скоростной поезд Интерсити+ № 761/762, который с 16 июня по 30 августа будет ежедневно курсировать по маршруту Киев-Одесса-Киев.