Безвизовый режим с ЕС не повлияет на соглашения о малом приграничном движении, - МИД

Остается в силе соглашение об упрощении оформления виз для лиц с паспортами старого образца

Соглашения о малом приграничном движении с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией будут действовать и после введения 11 июня безвизового режима для граждан Украины со странами Шенгенской зоны.

Об этом сообщается на странице департамента консульской службы МИД Украины в Facebook.

"Введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины не влияет на порядок поездок граждан Украины, который применяется в рамках соглашений о малом приграничном движении", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению безвиза

В МИД подчеркнули, что соглашения о малом приграничном движении, заключенные с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией, будут применяться и в дальнейшем.

"Соглашение между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз будет применяться и после введения безвизового режима, в частности по оформлению виз лицам, которые будут пользоваться паспортами старого образца", - добавляют в украинском МИД.

Напомним, 17 мая 2017 года в Европейском парламенте состоялась торжественная церемония подписания законодательного акта, которым для граждан Украины вводится безвизовый режим с ЕС. Ожидается, что украинцы смогут путешествовать в Европу без виз с 11 июня.