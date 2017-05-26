Суд арестовал последнего из задержанных налоговиков

Анатолий Яценко может выйти на свободу под залог в 10 млн грн

Суд избрал меру пресечения последнему из задержанных экс-налоговиков - бывшему главе районной государственной налоговой инспекции Соломенского района Киева Анатолию Яценко. Об этом сообщает 112 Украина.

"Два месяца ареста с возможностью внесения залога в 10 млн грн определил Печерский райсуд Киева относительно Анатолия Яценко, который ранее возглавлял районную государственную налоговую инспекцию в Соломенском районе Киева", - говорится в сообщении.

Таким образом, 12 из 23 задержанным экс-налоговикам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога от 3 до 150 млн грн.

Директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко заявил, что мягкие меры пресечения прокуратура будет обжаловать в суде в начале следующей недели.

"Еще в отношении 4 подозреваемых избрана легкая мера пресечения - личное обязательство. Они обязаны появляться на вызовы следователя, не сбегать. Но на последние меры, в частности на личные обязательства и на залоги без содержания под стражей, следствие, как мне известно, хочет подавать апелляцию в начале следующей недели", - заявил Шевченко.

Напомним, 24 мая в 15 областях Украины силовики в ходе спецоперации провели 454 обыска, были задержаны 23 действующих и бывших руководителя налоговой службы.

По данным министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в результате проведенных обысков было изъято 3,7 кг золота, 50 кг серебра, 5,5 млн долларов наличными, 8 млн грн, 280 тыс. евро, ювелирные изделия.

Спецоперация проходила в рамках расследования преступлений, совершенных бывшими некогда руководителями и их заместителями областных управлений Министерства доходов и сборов, государственных налоговых администраций, которые были причастны к организации и функционированию так называемых "налоговых площадок".

В результате такой деятельности лица из окружения экс-президента Виктора Януковича и бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко обогатились за счет налогоплательщиков почти на 96 млрд грн.