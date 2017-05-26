Эстония высылает из страны двух российских дипломатов

В РФ пообещали, что это решение не останется без ответа

Министерство иностранных дел Эстонии вручило ноту генконсулу РФ в Нарве Дмитрию Казеннову и консулу Андрею Сургаеву о том, что они должны покинуть Эстонию. Об этом сообщает Postimees.

Пресс-секретарь МИД Эстонии Сандра Камилова подтвердила эту информацию, но не стала ее комментировать. Посольство России в Эстонии также не прокомментировало эту информацию.

В какой срок дипломаты должны покинуть Эстонию, также пока неизвестно.

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Бывший генеральный директор Полиции безопасности Эстонии Райво Аэг сказал, что обычно такие действия связаны с подозрениями в шпионаже.

"Обычно, если дипломат начинает работать против страны, в которой он аккредитован, то не остается ничего другого, как объявить его персоной нон грата и выслать из страны", - сказал Аэг.

По его словам, россияне могут ответить на этот шаг высылкой любого эстонского дипломата.

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Российский МИД уже отреагировал на высылку своих сотрудников.

"Это очередной недружественный и ничем не обоснованный акт, который не останется без ответа", - заявили в российском дипломатическом ведомстве.

Напомним, в Эстонии Харюський уездный суд приговорил к пяти годам тюрьмы 30-летнего гражданина России Артема Зинченко за незаконное сотрудничество с военной разведкой РФ.