В Черновцах поймали очередного псевдоминера

За последние две недели мужчина 4 раза "минировал" супермаркеты и вокзал

В Черновцах правоохранители задержали 25-летнего мужчину по подозрению в совершении ложных сообщений о минировании объектов. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой области.

Согласно информации, задержанный подозревается в совершении 4 ложных сообщений в полицию на протяжении последних 2 недель о минировании супермаркетов и вокзала в Черновцах.

Подозреваемый был задержан в четверг вечером, 25 мая, возле одного из таксофонов на окраине Черновцов сразу после совершения им очередного звонка о ложном минировании. Полиция сообщает, что задержанный сознался в содеянном.

Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

Следственный отдел полиции открыл уголовное производство по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК.

Полиция также сообщает, что задержанный в 2016 году также 4 раза совершал заведомо ложные сообщения о минировании объектов и был осужден за данное правонарушение, однако приговор суда не вступил в силу.

Напомним, 3 января Деснянский районный суд Чернигова приговорил злоумышленника, который на День Независимости сообщил о "минировании" железнодорожного вокзала, к трем годам лишения свободы.