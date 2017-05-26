До конца года в Украине может быть создан национальный лоукостер

Уже в этом году в Украине может быть создана национальная авиакомпания в сегменте дешевых авиаперевозок.

Об этом в эфире одного из национальных телеканалов сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает УНИАН.

"Я надеюсь, что в этом году будет создана национальная авиакомпания в сегменте дешевых авиаперевозок. Переговоры продолжаются. Сейчас они идут хорошо. Конечно, пока мы не поставим подписи, говорить о чем-то рано, но нет сомнения, что переговоры завершатся успешно", - сказал министр.

Он отметил, что на данный момент также ведутся переговоры с иностранными авиакомпаниями о начале полетов в Украину.

"Я бы очень хотел, чтобы две авиакомпании объявили о начале полетов в Украину со следующего года… У меня были переговоры с итальянской авиакомпанией. Билет у них даже дешевле, чем автобусный", - сказал Омелян.

Напомним, 15 марта крупнейший лоукостер Европы авиакомпания Ryanair заявила об открытии с 30 октября 2017 года 11 рейсов из Киева и Львова. Затем, из-за высокого спроса со стороны украинцев на полеты, авиакомпания сообщила о переносе запуска некоторых рейсов, в частности, из Львова в Берлин, на сентябрь 2017 года. Тогда в авиакомпании уточнили, что из Киева перевозчик будет летать из аэропорта "Борисполь", при этом в будущем рассматривает также и международный аэропорт "Киев" (Жуляны).