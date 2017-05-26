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Главная » Страна » Кабмин избрал аудитора НАБУ по своей квоте

Кабмин избрал аудитора НАБУ по своей квоте

Кабмин избрал аудитора НАБУ по своей квоте
Михаил Буроменский / Скриншот

Оценку эффективности деятельности антикоррупционного бюро от правительства будет проводить Михаил Буроменский

26.05.17 395
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Кабинет министров выбрал аудитором Национального антикоррупционного бюро Украины по своей квоте Буроменского Михаила Всеволодовича.

Такое решение озвучил премьер-министр Владимир Гройсман на внеочередном заседании правительства, передает Украинская правда.

"Путем обсуждения на внеочередном заседании правительства мы решили, что такой кандидатурой может быть кандидат, который подал свою  кандидатуру, а именно из Буроменский Михаил Всеволодович. После обсуждения вопрос вынесен на рассмотрение правительства и принят единогласно", - сказал он.

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"Это означает, что мы считаем определенным членом комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки аудита эффективной деятельности НАБУ Буроменский Михаила Всеволодовича, родившегося 16 апреля 1957", - добавил Гройсман.

По словам премьера, Буромельский окончил Национальный университет им. Ярослава Мудрого, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент правовых наук Украины. Сейчас он работает профессором кафедры международного права института международных отношений Киевского университет им. Тараса Шевченко.

Напомним, согласно законодательству, ежегодно проводится независимая оценка (аудит) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро. Аудит проводит комиссия внешнего контроля в составе трех человек, которых ежегодно должны определять президент Украины, Верховная Рада и Кабинет министров. Член комиссии должен иметь значительный опыт работы в органах предварительного расследования, прокуратуры, судах, за рубежом или в международных организациях и  обладать необходимыми знаниями и навыками для проведения аудита.

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