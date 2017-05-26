АТО: наших бойцов возле Луганского обстреляли из танка

За сутки 26 мая по состоянию на 18:00 боевики 26 раз открывали огонь по опорным пунктам украинских военнослужащих. Один боец был ранен. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Приморское направление. На этом участке линии соприкосновения в первой половине дня пророссийские незаконные вооруженные формирования из минометов калибра 120 мм несколько раз вели огонь по нашим позициям у поселка Чермалык. Вблизи Павлополя противник обстреливал укрепления сил АТО из 122-мм артиллерийских систем. Там же, а также у Гнутово, враг бил из минометов, вооружения БМП и зенитной установки. Севернее, у Марьинки, бандиты применяли минометы калибра 82 мм и гранатометы различных модификаций. Рядом, на подступах к Красногоровке, украинских воинов обстреливал вражеский снайпер. Защитники Широкино попали под обстрел из автоматических станковых гранатометов.

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Донецкое направление. Здесь сегодня ситуация относительно стабилизировалась, хотя обстрелы не прекратились. В течение дня боевики обстреливали украинских воинов, которые держат оборону в районе Луганского, что на Светлодарской дуге. В частности, бандиты применяли вооружения танка и боевых машин пехоты, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Из окрестностей временно оккупированной Горловки незаконные вооруженные формирования били по нашим позициям у Зайцево из гранатометов и стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки противник применял 82-мм минометы и пулеметы.

Луганское направление. С начала суток на этом участке линии соприкосновения пророссийские вооруженные банды 4 раза из автоматических станковых гранатометов вели огонь по нашим опорным пунктам у Новотошковского, а вблизи н.п. Донец - из стрелкового оружия.