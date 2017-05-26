Полиция выявила в 2017 году 132 факта торговли людьми

В 2016 году было зафиксировано только 115 таких случаев

Национальная полиция в этом году обнаружила 132 факта торговли людьми. Об этом сообщил председатель Национальной полиции Сергей Князев во время рабочего совещания, посвященного итогам работы Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, передает пресс-служба Нацполиции.

"В течение этого года выявлено 132 уголовных производства, предусмотренных статьей 149 Уголовного кодекса Украины - торговля людьми. Следует отметить, что на протяжении 2016 года выявлено всего 115 таких уголовных правонарушений", - отметил Князев.

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По 75 уголовным производством этой категории объявлены подозрения 47 лицам. В то же время досудебное расследование закончено по 49 уголовным производствам. Также разоблачены и задержаны организаторы и участники пяти организованных преступных групп в Днипре, Харькове, Одессе, Донецкой области и на Волыни.

Начальник Департамента борьбы с преступлениями, связанных с торговлей с людьми Артем Крищенко сообщил, что в настоящее время в ходе досудебного расследования установлено 95 потерпевших от преступлений в сфере торговли людьми. Среди них - 62 женщины, 30 мужчин, 2 несовершеннолетних и 1 малолетний ребенок.

"Проведенный анализ свидетельствует, что основными странами назначения "живого товара" является Российская Федерация, а также несколько стран Центральной Европы и Востока", - отметил Крищенко.

По его словам, наиболее уязвимыми к преступлениям в сфере торговли людьми являются женщины в возрасте 18-26 лет, чаще всего - незамужние, мужчины в возрасте 25-60 лет (в первую очередь - женатые), а также дети в возрасте 13-18 лет. Из последней категории потенциальных жертв торговли людьми чаще всего могут стать жертвами девочки из неполных и реструктурированных семей.