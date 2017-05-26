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Минфин разработал проект новых лицензионных условий для операторов рынка лотерей
Фото из открытых источников

Минфин разработал проект новых лицензионных условий для операторов рынка лотерей

Фиксированная часть платы за лицензию предусмотрена в размере 168,4 млн грн

26.05.17 268
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Министерство финансов подготовило проект новых лицензионных условий для операторов рынка лотерей. В ближайшее время документ будет передан на утверждение в Кабмин. Об этом сообщают источники в министерстве.

Новые лицензионные условия, разработанные Минфином, предполагают внесение операторами рынка платы за право вести деятельность по организации лотерей. Фиксированная часть платы за лицензию составляет 168,4 млн грн (100 тыс. минимальных прожиточных минимумов). Также ежегодные фиксированные платежи будут взиматься с пунктов распространения лотерей. Таким образом, только с одной компании государство сможет получить более 200 млн грн от одних только фиксированных налогов.

По данным ГФС, в 2014 году общий оборот рынка лотерей доходил до 12,4 млрд грн. При этом, налогов в бюджет с этой суммы было уплачено менее 3% - 318 млн грн. При этом реальный объем игорного рынка Минфин оценивает в 40 млрд.

"Проект новых лицензионных условий был подготовлен с учетом этих данных. Участники рынка вполне способны заплатить эту указанную в проекте сумму как плату за вход на рынок, в результате чего бюджет только в этом году может дополнительно получить несколько сот миллионов гривен", - отмечают источники в министерстве.

Рынок лотерей работает без лицензионных условий с 2012 года и без лицензий с 2014 года. Как отмечают СМИ, данная ситуация стала возможной благодаря запущенной во время правления Виктора Януковича схеме. В 2012 году был принят закон о лотереях, возлагавший на Минфин обязательство разработать и утвердить новые лицензионные условия. Однако в текст закона были внесены переходные положения, предусматривающие, что до утверждения Минфином новых лицензионных условий операторы работают по имеющимся у них лицензиям.

Несмотря на то, что сроки действия лицензий всех лотерейных компаний истекли в 2013 году, новые лицензионные условия так и не были утверждены. Отсутствие регуляторных актов привело к падению налоговых поступлений и способствовало расцвету игральных клубов под видом лотерей. Кроме того, отсутствие новых лицензионных условий позволяло работать двум крупным операторам рынка лотерей  - компаниям "М.С.Л" и "Патриот", которые  в 2015 году попали в список российских юридических лиц, в отношении которых Камбин ввел санкции.

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