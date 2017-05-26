У экс-заместителя главы Государственной налоговой службы в Днепропетровской области Геннадия Козака правоохранители обнаружили паспорт гражданина России. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос в Facebook.

"Вот какие документы и 8 тыс. российских рублей имел при себе беглец экс-налоговик в аэропорту "Борисполь" 24 мая", - написал Матиос, обнародовав фото российского паспорта на имя Козака.

В документе указано, что задержанный получил прописку в аннексированном Россией Крыму.

Напомним, 24 мая в 15 областях Украины силовики в ходе спецоперации провели 454 обыска, были задержаны 23 действующих и бывших руководителя налоговой службы.

По данным министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в результате проведенных обысков было изъято 3,7 кг золота, 50 кг серебра, 5,5 млн долларов наличными, 8 млн грн, 280 тыс. евро, ювелирные изделия.

Спецоперация проходила в рамках расследования преступлений, совершенных бывшими некогда руководителями и их заместителями областных управлений Министерства доходов и сборов, государственных налоговых администраций, которые были причастны к организации и функционированию так называемых "налоговых площадок".

В результате такой деятельности лица из окружения экс-президента Виктора Януковича и бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко обогатились за счет налогоплательщиков почти на 96 млрд грн.