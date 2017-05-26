Ученые выпустили атлас катастроф

Объединенный исследовательский центр Еврокомиссии (ОИЦ ЕК) опубликовал новую редакцию "Атласа планеты человека", в котором оценил вклад антропогенных факторов в стихийные бедствия за 1975–2015 годы. Об этом пишет Naked Science.

Исходя из оценок на основе GHSL, сотрудники ОИЦ ЕК представили статистику стихийных бедствий за последние 40 лет. Несмотря на то, что такие катастрофы ассоциируются с силами природы, в долгосрочной перспективе влиять на них способны антропогенные факторы. Например, вырубка лесов повышает риск селя — потока с большим количеством обломков горных пород, возникающего в бассейнах горных рек, — поскольку в этом случае почва лишается поддержки корней деревьев. Также обезлесение связывается с вероятностью возникновения ураганов. Документ охватывает шесть типов явлений: землетрясение, извержение вулканов, цунами, наводнение, тропический циклон и шторм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Турции произошли два землетрясения за день

По информации ученых, наибольшую угрозу представляет собой сейсмическая активность: за время наблюдений число потенциальных жертв землетрясений возросло на 93 процентных пунктов. В сейсмически активных районах проживают 170 млн европейцев — в Греции, Италии и Румынии показатель превышает 80% населения. Самым распространенным типом стихийных бедствий между тем оказались наводнения. В Европе с его последствиями чаще сталкивались жители Германии (порядка десяти процентов населения) и Франции. Максимальная доля популяции, подверженной риску (один миллиард человек), проживает в странах Азии и Африки — 76,9% и 12,2% процента соответственно.

В районах вулканической активности в 2015 году проживали 414 млн человек, из них 11 млн европейцев.