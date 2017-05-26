Ярославский купил железный рудник "Сухая балка"

Украинский бизнесмен Александр Ярославский купил одно из крупнейших железнорудных предприятий Украины "Сухая Балка" (Кривой Рог Днепропетровской область) у холдинга "ЕВРАЗ" за $110 млн. Об этом информирует пресс-служба группы DCH Александра Ярославского.

Сделка состоялась путем передачи покупателю компанией EVRAZ Group S.A. всего акционерного капитала Kadish Limited (предприятие, которое владеет акциями "Сухой Балки"). Сумма трансакции составила $110 млн, что сопоставимо с уровнем оборотного капитала и долга железнорудного предприятия.

"ЕВРАЗ Сухая балка" специализируется на добыче железной руды подземным способом. В структуру комбината входят две шахты – "Юбилейная" и шахта им. Фрунзе. В прошлом году компанией было реализовано более 2,5 млн тонн аглоруды. Основными потребителями продукции предприятия являются Южный горно-обогатительный комбинат и Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича.

Напомним, в Кривом Роге на в начале мая бастовали шахтеры трех предприятий - Криворожского железорудного комбината (КЖРК), ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" и рудника "ЧАО Евраз-Сухая Балка", требуя повышения зарплаты.

В частности, администрация Евраз Сухая Балка пообещала протестующим с 1 мая повысить зарплаты на 12%, однако горняки соглашаются на не менее 20% и последующее поэтапное повышение на 30% до августа. Они продолжают находиться на глубине 1,343 тыс. м.

11 мая администрация рудника ЧАО "Евраз-Сухая Балка" (Кривой Рог Днепропетровской обл.) приняла решение полностью приостановить работу шахт, чтобы не подвергать опасности работников предприятия.

17 мая шахтеры рудника ЧАО "Евраз-Сухая Балка" сообщили, что после обсуждения предложения администрации предприятия о повышении заработной платы с 1 июня текущего года, готовы возобновить работу.

В 2016 году Александр Ярославский, по версии Фокус, традиционно вошел в первую десятку самых богатых людей страны (#7, $734 млн).