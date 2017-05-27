На Волыни нашли украшение викинга с мифологическим сюжетом

В селе Пульмо Волынской области на берегу озера обнаружили бронзовую в позолоте накладку на ремень со скандинавским мифологическим сюжетом. Об этом сообщает местное издание Кордон.

Украшение является ценной находкой, оно изображает сюжет из скандинавской мифологии о пути воина в Вальхаллу. Такая вещь могла принадлежать только воину-викингу. Скорее всего, он не мог просто так потерять накладку на ремень, ведь она олицетворяет веру в потусторонний мир.

Накладка размером 2,7х3 см украшена выпуклым литым рисунком. Сверху и внизу изображены "крыша" и "пол" Вальхаллы, по краям "крыши" находятся головы воронов. Стороны предмета украшены двумя волками, центр - возможно двумя змеями ", - рассказал археолог Сергей Демедюк.

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Похожий сюжет изображен на камне, найденнос на камне в городе Бирка в Швеции. На ней изображен путь воина в Вальхаллу: всадник на коне с мечом в руке, которого сопровождают два волка - Гери и Фреки. Выше изображен корабль Одина "Скидбландир", над которым видно еще двое его спутников - вороны Хугин и Мунин. Все это венчает изображение Вальхаллы, которая схематически изображена в виде шатра.

Рисунок, изображенный на находе (автор - художник Николай Крат)