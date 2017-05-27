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Пассажирский поезд столкнулся с грузовым в Хмельницкой области

Пассажирский поезд столкнулся с грузовым в Хмельницкой области
podrobnosti.ua

Травмированы шесть человек, среди которых - трое детей

27.05.17 72
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Сегодня около 7:00 в Хмельницкой области столкнулись два поезда - пассажирский поезд "Киев - Каменец-Подольский" (№139) столкнулся с грузовым поездом, который стоял на станции.

Об этом сообщила начальник пресс-службы полиции Хмельницкой области Инна Глега.

Столкновение произошло на железнодорожной станции Негин Каменец-Подольского района.

В результате столкновения травмы получили 6 человек, среди них - трое детей. У одной из пострадавших - перелом ноги.

Глега добавила, что в пассажирском поезде находилось много детей, которые ехали на экскурсию в Каменец-Подольский.

При этом травм, которые бы угрожали их жизни, не обнаружено.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

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