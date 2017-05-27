Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Аваков рассказал об угрозах из Москвы после задержания налоговиков времен Януковича

Аваков рассказал об угрозах из Москвы после задержания налоговиков времен Януковича

Аваков рассказал об угрозах из Москвы после задержания налоговиков времен Януковича
Арсен Аваков / Фото: УНИАН

Угрозы получает военный прокурор Анатолий Матиос и сотрудники, принимавшие участие в спецоперации

27.05.17 1465
1300

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что после громкой спецоперации по задержанию 23-х бывших налоговиков времен экс-президента Виктора Януковича правоохранители получают угрозы и звонки из Москвы.

Об этом министр заявил журналистам на открытии сервисного центра МВД в Хмельницком, передает пресс-служба министерства.

"На сегодняшний день угрозы получают военный прокурор Анатолий Матиос и сотрудники прокуратуры, которые были задействованы в этой операции. Оказывается яростное сопротивление и применяются попытки подкупа с целью положительного решения вопросов, связанных с задержанием. Даже получали звонки из Москвы", - рассказал Аваков.

При этом он анонсировал второй этап задержаний бывших чиновников.

Аваков отметил, что на сегодняшний день арестованные экс-налоговики еще не внесли денежные залоги.

Срок для зачисления средств на спецсчет заканчивается в понедельник, 29 мая.

Министр также сообщил о подготовке апелляционных жалоб на решение Печерского райсуда Киева об освобождении нескольких подозреваемых бывших налоговиков под личное обязательство.

Напомним, 24 мая в 15 областях Украины силовики в ходе спецоперации провели 454 обыска, были задержаны 23 действующих и бывших руководителя налоговой. Спецоперация проходила в рамках расследования преступлений, совершенных бывшими руководителями и заместителями руководителей областных управлений бывшего Министерства доходов и сборов, государственных налоговых администраций, причастных к организации и функционированию так называемых "налоговых площадок". В результате такой деятельности лица из окружения экс-президента Виктора Януковича и бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко обогатились за счет налогоплательщиков почти на 96 млрд грн.

13
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , , ,
Читайте по теме
Матиос: У бывшего замглавы Днепропетровской налоговой нашли российский паспортАваков: За задержанных налоговиков внесли 440 млн грн залогаЭстония высылает из страны двух российских дипломатов

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Дон Кихот Комаровский. Как стать странствующим доктором 13276
  2. Финальный аккорд. Владимир Вятрович об итогах декоммунизации и новом календаре праздников 6659
  3. Крым без покрывала. Истории четырёх семей крымских татар, пострадавших от депортации 3858
  4. Полная задница. Почему эпатаж стал формой и содержанием политических действий в Украине 4903
  5. Подводная лодка в степях Донбасса. Как украинцам выбраться из гетто 4589
  6. Харьков. Благбаз. Йорик. Что такое харьковский замес 6764
  7. От "жлобского" к модному. Что будет с украинским и русским языком 6653
  8. Мама миа. Портрет украинской матери 3453
  9. Очаровательная восьмёрка. Лучшие сериалы мая 2496
  10. Нарушая границы. Фронтмен О.Torvald Женя Галич о том, почему надо жить здесь и сейчас 2136
  1. Собака спасла двоих бойцов АТО, прикрыв их собой 2862 / 3139
  2. Как школьницы-выпускницы в фонтанах купались 2334 / 2867
  3. Приехали. Как группам из Крыма и Донбасса живётся после переезда в Киев 1834 / 2471
  4. Человек системы. Глава Нацполиции Сергей Князев о том, как избавиться от титушек и кто победит янтарную мафию 1705 / 4927
  5. Нет, он не Черчилль, он другой. Может ли Порошенко считаться успешным президентом 1679 / 1928
  6. Россияне показали, как захватывали украинские нефтяные вышки в оккупированном Крыму 1591 / 1872
  7. Моё детство было встречей со смертью. Я жил среди трупов, — Кшиштоф Занусси 1523 / 2179
  8. Харьков. Благбаз. Йорик. Что такое харьковский замес 1366 / 6764
  9. Конструкторы анонсировали выпуск новой украинской РСЗО "Верба" 1302 / 1511
  10. Матиос: У бывшего замглавы Днепропетровской налоговой нашли российский паспорт 1052 / 1293
  1. Собака спасла двоих бойцов АТО, прикрыв их собой 32 / 3139
  2. Моё детство было встречей со смертью. Я жил среди трупов, — Кшиштоф Занусси 14 / 2179
  3. Приехали. Как группам из Крыма и Донбасса живётся после переезда в Киев 10 / 2471
  4. Нет, он не Черчилль, он другой. Может ли Порошенко считаться успешным президентом 9 / 1928
  5. Кабмин избрал аудитора НАБУ по своей квоте 9 / 789
  6. Харьков. Благбаз. Йорик. Что такое харьковский замес 7 / 6764
  7. Знакомые лица. Достанется ли Фирташу Одесский припортовый завод 7 / 684
  8. В КГГА рассказали, как будет отмечаться День Киева 7 / 978
  9. Сенат Нидерландов поддержит ассоциацию Украина-ЕС 30 мая, – Рютте 6 / 284
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.