Аваков рассказал об угрозах из Москвы после задержания налоговиков времен Януковича

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что после громкой спецоперации по задержанию 23-х бывших налоговиков времен экс-президента Виктора Януковича правоохранители получают угрозы и звонки из Москвы.

Об этом министр заявил журналистам на открытии сервисного центра МВД в Хмельницком, передает пресс-служба министерства.

"На сегодняшний день угрозы получают военный прокурор Анатолий Матиос и сотрудники прокуратуры, которые были задействованы в этой операции. Оказывается яростное сопротивление и применяются попытки подкупа с целью положительного решения вопросов, связанных с задержанием. Даже получали звонки из Москвы", - рассказал Аваков.

При этом он анонсировал второй этап задержаний бывших чиновников.

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Аваков отметил, что на сегодняшний день арестованные экс-налоговики еще не внесли денежные залоги.

Срок для зачисления средств на спецсчет заканчивается в понедельник, 29 мая.

Министр также сообщил о подготовке апелляционных жалоб на решение Печерского райсуда Киева об освобождении нескольких подозреваемых бывших налоговиков под личное обязательство.

Напомним, 24 мая в 15 областях Украины силовики в ходе спецоперации провели 454 обыска, были задержаны 23 действующих и бывших руководителя налоговой. Спецоперация проходила в рамках расследования преступлений, совершенных бывшими руководителями и заместителями руководителей областных управлений бывшего Министерства доходов и сборов, государственных налоговых администраций, причастных к организации и функционированию так называемых "налоговых площадок". В результате такой деятельности лица из окружения экс-президента Виктора Януковича и бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко обогатились за счет налогоплательщиков почти на 96 млрд грн.