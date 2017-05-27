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Арестованы 70 грузовиков, осуществлявших перевозки в оккупированный Донбасс

Арестованы 70 грузовиков, осуществлявших перевозки в оккупированный Донбасс
Фото из открытых источников

Стоимость арестованного транспорта - свыше 42 млн гривен

27.05.17 684
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В Донецкой области наложен арест на 70 грузовых транспортных средств ориентировочной стоимостью свыше 42 млн грн, осуществлявших перевозку грузов на временно оккупированную территорию.

Об этом сообщили в главном управлении ГФС в Донецкой области.

"Наложен арест на 70 грузовых транспортных средств (ориентировочной стоимостью более 42 млн грн), которые осуществляли перевозку грузов на временно оккупированную территорию Донецкой области", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что в рамках уголовного производства, зарегистрированного по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, 25 мая 2017 года было проведено 7 обысков, в результате которых изъяты 8 печатей субъектов хозяйствования, более 8,5 тыс. долларов, банковские карты, компьютерная техника, черновые записи, бухгалтерская документация, документы таможенного оформления.

На денежные средства предприятий, которые входили в состав группы, наложены аресты в трех банковских учреждениях на территории Донецкой, Днепропетровской областей и Киева.

В управлении напомнили, что в рамках операции "Рубеж-2017" налоговой милицией главного управления ГФС в Донецкой области при участии сотрудников прокуратуры Донецкой области и объединенного штаба ЦУ СБУ в районе АТО проведены мероприятия по пресечению противоправной деятельности группы лиц, связанной с минимизацией таможенных платежей.

Работа в этом направлении продолжается.

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