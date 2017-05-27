В сети появились фото масштабной аварии на железной дороге в Хмельницкой области, где столкнулись пассажирский и грузовой поезда.
Снимки с дрона опубликовали на Facebook-странице Dronarium.
Напомним, сегодня около 7:00 в Хмельницкой области столкнулись два поезда - пассажирский поезд "Киев - Каменец-Подольский" (№139) столкнулся с грузовым поездом, который стоял на станции.
Столкновение произошло на железнодорожной станции Негин Каменец-Подольского района.
В результате столкновения травмы получили 6 человек, среди них - трое детей. У одной из пострадавших - перелом ноги.