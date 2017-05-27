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Главная » Страна » Фото Обнародованы фото аварии поездов на Хмельнитчине с высоты птичьего полета
<span class="label red">Фото</span> Обнародованы фото аварии поездов на Хмельнитчине с высоты птичьего полета
На Хмельнитчине столкнулись пассажирский и грузовой поезда / Фото: Dronarium

Фото Обнародованы фото аварии поездов на Хмельнитчине с высоты птичьего полета

В результате столкновения травмы получили 6 человек, среди них - трое детей

27.05.17 119
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В сети появились фото масштабной аварии на железной дороге в Хмельницкой области, где столкнулись пассажирский и грузовой поезда.

Снимки с дрона опубликовали на Facebook-странице Dronarium.

Напомним, сегодня около 7:00 в Хмельницкой области столкнулись два поезда - пассажирский поезд "Киев - Каменец-Подольский" (№139) столкнулся с грузовым поездом, который стоял на станции.

Столкновение произошло на железнодорожной станции Негин Каменец-Подольского района.

В результате столкновения травмы получили 6 человек, среди них - трое детей. У одной из пострадавших - перелом ноги.

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