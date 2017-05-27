В зоне АТО ранены восемь бойцов

За стуки 27 мая по состоянию на 18.00 боевики 18 раз открывали огонь по подразделениям ВСУ. Восемь бойцов получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Приморское направление. На этом участке линии соприкосновения около 6:.00 часов пророссийские незаконные вооруженные формирования из минометов калибра 120 мм обстреляли наши позиции у поселка Чермалык. Не прекращались враждебные обстрелы и в районе Широкино, Водяного и Гнутово, где противник в течение дня неоднократно вел огонь из стрелкового оружия и гранатометов различных модификаций. Кроме того, вблизи Марьинки боевики совершили обстрел укреплений сил АТО из крупнокалиберных пулеметов.

Донецкое направление. На этой части фронта пророссийские бандформирования более 5 раз применяли оружие против украинских воинов. Около 1.00 часов ночи противник совершил обстрел оборонительных укреплений сил АТО в районе поселка Зайцево из 122-мм артиллерийских систем. Впоследствии, на том же участке линии соприкосновения, бандиты применили противотанковый ракетный комплекс. Позже из окрестностей временно оккупированного Донецкая боевики обстреливали украинских воинов, которые держат оборону возле поселка Пески, из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Неспокойно было и в южном пригороде Авдеевки, где незаконные вооруженные форсирования били по нашим укреплениям из минометов калибра 120 и 82 мм, а также из стрелкового оружия.

Луганское направление. С начала суток на этом участке линии соприкосновения пророссийские вооруженные банды 2 раза открывали огонь по нашим опорным пунктам. В частности, вблизи Новозвановки боевики совершили обстрел военнослужащих ВС Украины из автоматических станковых гранатометов. Также противник из стрелкового оружия бил вблизи н.п. Донец.