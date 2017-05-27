В Донбассе с начала года погибли 98 украинских военнослужащих, - Минобороны

В антитеррористической операции в Донбассе с начала года погибли 98 украинских военных. Об этом заявил во время выступления на конференции в Грузии представитель Минобороны Украины Андрей Петренко, сообщила Ирина Геращенко в Facebook.

"Только в 2017 году в Донбассе погибло 98 наших украинских военных..., более 800 ранены..., зафиксировано более 1100 фактов нарушения режима тишины", - процитировала она выступление представителя Минобороны.

Напомним, в грузинском Тбилиси стартовала 63-я сессия Парламентской ассамблеи НАТО. Ее участники два дня будут работать в комитетах, а 29 мая на заседании выступят спикер Верховной Рады Андрей Парубий и председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.