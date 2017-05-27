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Главная » Страна » Муниципальную полицию Днипра возглавит экс-глава областного "Беркута"

Муниципальную полицию Днипра возглавит экс-глава областного "Беркута"

Муниципальную полицию Днипра возглавит экс-глава областного "Беркута"
Андрея Ткаченко / Скриншот

Борис Филатов отметил, что сложные времена требуют сложных решений

27.05.17 248
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Руководителем муниципальной полиции горсовета Днипра станет бывший командир днепропетровского "Беркута" Андрей Ткаченко. Об этом сообщил мэр города Борис Филатов на своей странице в Facebook.

"Я беру на работу в горисполком командира днепропетровского "Беркута" времен Майдана - Андрея Ткаченко. Теперь он, а не правосек и доброволец Кирилл Харахулах, будет командовать муниципалами", - написал Филатов.

Он отметил, что мы живём в сложное время, которое требует сложных решений, и у него есть политическая воля принимать такие решения.

"Я не буду оправдываться. Кричать о том, что Андрей не причастен к преступлениям против митингующих. Что не бросил своих подчинённых, когда мвдэшное начальство трусливо побежало из Киева. Что остановил непоправимое, когда из Консерватории снайпер начал стрелять в днепровских "беркутов" и ранил шесть человек. Что в 2014-м, командуя полком ППС, организовал в Днепре эффективную систему безопасности от диверсий и терактов. И даже прошёл полубезумную люстрационную проверку", - добавил Филатов.

Напомним, мэр Днипра Борис Филатов после столкновений на массовых акциях в городе в День Победы решил прекратить финансирование ветеранских организаций. Также он предложил выделить бюджетные средства участникам АТО.

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