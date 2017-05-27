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Главная » Страна » Синод УПЦ МП просит депутатов не голосовать за "церковные законопроекты"

Синод УПЦ МП просит депутатов не голосовать за "церковные законопроекты"

Синод УПЦ МП просит депутатов не голосовать за "церковные законопроекты"
Фото: f1.foto.rambler.ru

Такие инициативы, мол, нарушают свободу вероисповедания и могут привести к религиозной вражде

27.05.17 33
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Синод Украинской православной церкви (Московского патриархата) на заседании в субботу, 27 мая,  в Харькове констатировал, что принятие так называемых "церковных законопроектов" может привести к религиозной вражде, и призвал народных депутатов не поддерживать эти документы.

"Постановили: констатировать, что принятие законопроектов №4128 и №4511 может привести к религиозной вражде, дискриминации, нарушению свободы совести и вероисповедания. (…) Призвать народных депутатов Украины не принимать антицерковные и антигосударственные законы", - говорится в журнале Синода, обнародованном на сайте УПЦ (МП).

Напомним, Верховная Рада планирует рассмотреть "церковные законопроекты"  № 4511 "Об особом статусе религиозных организаций" и № 4128 "О внесении изменений в закон "О свободе совести и религиозных организаций" в части переподчинения религиозных организаций.

Законопроект № 4128 вносит дополнение к статье 8 закона "О свободе совести и религиозных организаций", которым создается механизм смены подчинения религиозной общины.

Законопроект № 4511 касается церквей, чьё руководство находится на территории государства-агрессора. В их отношении предусматривается введение особого статуса.

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