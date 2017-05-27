Синод УПЦ МП просит депутатов не голосовать за "церковные законопроекты"

Такие инициативы, мол, нарушают свободу вероисповедания и могут привести к религиозной вражде

Синод Украинской православной церкви (Московского патриархата) на заседании в субботу, 27 мая, в Харькове констатировал, что принятие так называемых "церковных законопроектов" может привести к религиозной вражде, и призвал народных депутатов не поддерживать эти документы.

"Постановили: констатировать, что принятие законопроектов №4128 и №4511 может привести к религиозной вражде, дискриминации, нарушению свободы совести и вероисповедания. (…) Призвать народных депутатов Украины не принимать антицерковные и антигосударственные законы", - говорится в журнале Синода, обнародованном на сайте УПЦ (МП).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во Львовском храме Путина опустили в ад

Напомним, Верховная Рада планирует рассмотреть "церковные законопроекты" № 4511 "Об особом статусе религиозных организаций" и № 4128 "О внесении изменений в закон "О свободе совести и религиозных организаций" в части переподчинения религиозных организаций.

Законопроект № 4128 вносит дополнение к статье 8 закона "О свободе совести и религиозных организаций", которым создается механизм смены подчинения религиозной общины.

Законопроект № 4511 касается церквей, чьё руководство находится на территории государства-агрессора. В их отношении предусматривается введение особого статуса.