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Главная » Страна » В Краматорске напали на офис местного телеканала

В Краматорске напали на офис местного телеканала

В Краматорске напали на офис местного телеканала
Фото: dotb.dn.ua

Неизвестные разгромили вход в офис

27.05.17 58
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Вечером 26 мая в городе Краматорске Донецкой области неизвестные разгромили вход в офис местного телеканала "До ТБ", входящего в структуру Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

"Как видно с камер видеонаблюдения, к офису филиала ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" "Донецкая региональная дирекция" в Краматорске подошли двое парней, один из которых разбил полустеклянный блок входных дверей. Сразу сработала сигнализация, и неизвестные скрылись", - говорится в сообщении.

На место оперативно прибыла группа охранного подразделения, обслуживающего филиал, и полиция. Сейчас работает следственно-оперативная группа.

"Учитывая то, что мы работаем во фронтовом регионе, даже, на первый взгляд, хулиганский поступок должен быть тщательно расследован, а виновные – привлечены к ответственности. Особенно, когда речь идет, по сути, о нападении на общественного вещателя, который только-только создается в Украине", – отметил заместитель директора Донецкой региональной дирекции, секретарь Донецкого областного союза журналистов НСЖУ Илья Суздалев.

Напомним, 22 апреля в Краматорске 7-летний ребенок нашел на территории школы 14 гранат. 

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