Террористы бьют из артиллерии, 8 наших бойцов ранено, - штаб АТО

За прошедшие сутки ситуация в районе проведения антитеррористической операции существенных изменений не претерпела. Оперативная обстановка остается сложной. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

27 мая российско-террористические бандформирования 49 раз открывали огонь по подразделениям ВС Украины, неоднократно используя и тяжелое артиллерийское вооружение. В результате боевых действий за прошедшие сутки 8 украинских защитников получили ранения.

Приморское направление. Незаконные вооруженные формирования 24 раза открывали огонь по позициям сил АТО на этом участке фронта. В частности, вечером боевики дважды из запрещенных минскими договоренностям 122-мм артиллерийских систем, а также минометов калибра 82 мм обстреливали наши опорные пункты вблизи Павлополя. Неподалеку, в районе Широкино, Водяного, Лебединского, Чермалыка и Гнутово, противник в темное время суток продолжал вести огонь по украинским воинам из стрелкового оружия и гранатометов. Севернее, по направлению временно оккупированного Докучаевска, боевики обстреливали наши опорные пункты под Новотроицким из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов. Также пророссийские бандформирования били из окрестностей Донецка по укреплениям сил АТО на подступах к Марьинке из гранатометов различных модификаций.

Донецкое направление. На этой части линии соприкосновения за прошедшие сутки произошло 16 обстрелов со стороны пророссийских боевиков. После захода солнца они дважды обстреливали наши позиции у Троицкого из артиллерии калибра 122 мм. Около полусотни снарядов выпустил враг по нашим позициям на этом участке. Также применение пророссийскими бандформированиями запрещенных артиллерийских систем, а именно 120-мм минометов, было зафиксировано в пригороде Авдеевки. Там же противник бил по украинским воинам из минометов калибра 82 мм и пехотного вооружения. Вблизи Зайцево бандиты осуществляли обстрелы наших укреплений из вооружения боевых машин пехоты.

Луганское направление. Здесь за прошедшие сутки зафиксировано 9 случаев применения представителями российско-террористических группировок оружия, большинство из которых – в темное время суток. Около 22:00 боевики из минометов калибра 120 мм обстреляли наши позиции вблизи Новозвановки и Новоалександровки. У Крымского противник бил из 82-мм минометов. Там же, а также по оборонным укреплениям ВС Украины в районе Станицы Луганской, поселков Донец и Лобачево, незаконные вооруженные формировании открывали огонь из стрелкового оружия различных калибров и гранатометов.