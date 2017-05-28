В результате обстрела Красногоровки утром 28 мая осколочные ранения получили несколько мирных жителей. Об этом сообщил председатель Донецкой ВЦА Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

По его словам, боевики стреляли из "Градов", танков и минометов. Жебровский подтвердил, что взрывами повреждены здания школы №2 и больницы. На втором этаже школы – пожар.

Руководитель полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил, что в результате обстрела пострадали трое мирных жителей. Среди них две женщины, которые лежали в неврологическом отделении городской больницы.

Также в результате попадания снаряда в жилой дом по ул.Сковороды (бывшая Ворошилова) ранение получила женщина.

По словам Аброськина, уже есть подтверждение о повреждении семи домов по ул. Нахимова, ул. Толстого и ул. Маяковского.

"На данный момент, пожары в школе и больнице ликвидированы", - добавил он.

Позже Жебривский добавил, что, по уточненной информации, ранения в результате обстрела получили две женщины и один мужчина.

Вместе с тем, руководитель городской ВЦА Красногоровки Олег Леванчук в эфире канала "112 Украина" отметил, что боевики стреляли из "Градов", работал танк и 120-мм миномет.

"В городе большие повреждения. 4 попадания в крышу больницы. Поврежден служебный автомобиль скорой помощи. Также попало в 2 школу и по частному сектору в районе улицы Ломоносова, Садовой", - рассказал Леванчук.

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Пресс-центр штаба АТО в Facebook сообщает о восьми раненых и пострадавших.

"Как сообщила наблюдательная группа украинской стороны СЦКК во время обстрела населенного пункта Красногоровка враг применил реактивную систему залпового огня. На месте происшествия специалисты обнаружили остатки более десятка реактивных снарядов. Установлено нанесение существенного вреда инфраструктуре населенного пункта. Поврежден автомобиль скорой помощи, три частных транспортных средства", - говорится в сообщении.