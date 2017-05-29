Жирное вредно. В Украине предлагают ограничить использование в пищепроме синтетических масел

Минздрав предлагает снизить потребление трансжиров, что должно позитивно сказаться на здоровье нации. Производители от этой затеи не в восторге, утверждая, что такой шаг приведёт к подорожанию пищевой продукции

Руководитель Минздрава Ульяна Супрун взялась за оздоровление нации. Наряду с "правительственными" зарядками Минздрав хочет на законодательном уровне ограничить использование в продуктах трансжиров.

Пугающие поклонников ЗОЖ трансжиры — это растительные масла, химически обработанные так, чтобы они из жидких превратились в твёрдые. Их начали широко использовать в 1950-х годах, когда Procter & Gamble стала выпускать полуфабрикаты с обработанным хлопковым маслом. Сегодня трансжиры широко используются при производстве полуфабрикатов, кондитерских изделий и молочных продуктов. Также трансжиры образуются при жарке во фритюре, так что их можно найти практически в любом фастфуде.

Основное преимущество таких жиров для производителей в том, что они способствуют сохранению стабильного вкуса продукции и продлевают срок её хранения. Однако многочисленные исследования доказывают, что употребление трансжиров приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и ожирению. "Согласно этим исследованиям, если на 2–6% снизить использование трансжиров в продуктах по стране, то смертность от сердечно-сосудистых заболеваний можно уменьшить на 2 тыс. – 6 тыс. человек в год и избежать 17 тыс. инфарктов в год", — поясняет советник по вопросам пищевого законодательства проекта Группы Всемирного банка "Реформирование инвестиционного климата в Украине" Екатерина Онул.

На днях Минздрав предложил для общественного обсуждения проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов"". Супрун планирует ограничить использование трансжиров до 2% от общего содержания жира в продукции. Кроме того, на этикетке должна быть размещена информация о содержащихся трансжирах.

Дороговато выйдет

Инициатива Супрун вызывает закономерное недовольство пищепрома. Производители утверждают, что изменения этикеток продукции влетит им в копеечку. "Чтобы поменять этикетку, нужно отказаться от старого контракта, выплатить неустойку, уничтожить уже произведённую этикетку и заказать новую. Этикетка — до 20% стоимости продукции", — поясняет председатель ассоциации "Укркондпром" Александр Балдинюк. Он добавляет, что в конечном итоге затраты на печать новых этикеток лягут на производителей, поскольку в законопроекте не предусмотрено такого понятия, как переходной период, есть только год отсрочки введения нормативного акта в действие.

Производители разделятся на две категории — тех, кто начнёт выполнять требование нового закона за счёт снижения маржи, и тех, кто будет умалчивать реальный процент трансжиров в продукции

"В переходной период разрешается использование нового и старого законодательства. Кроме того, продукция, изготовленная по старым правилам, может продаваться до окончания срока годности", — поясняет свою позицию Балдинюк. По его словам, в других странах переходной период при введении подобных ограничений составлял два-три года.

Кроме того, представитель кондитерской отрасли не уверен и в корректности выписанной нормы ограничения количества трансжиров в 2%. Балдинюк сомневается, что кондитеры смогут купить у отечественных производителей жиров сырьё, соответствующее новым требованиям. А переход на импорт также приведёт к подорожанию продукции.

Однако Онул подчёркивает, что ограничение содержания жиров в продуктах питания — нормальная мировая практика. "Начиная с 2003 года многие страны Европы ввели ограничения на использование трансжиров в пищевых продуктах. Пионером стала Дания в 2003 году, за ней последовали Австрия, Венгрия, Норвегия, Латвия. С 2018 года запрет вводится в США", — поясняет она. Да и ВОЗ рекомендует ограничить содержание трансжиров в продуктах до 1%.

Более того, как уверяет национальный эксперт продовольственной организации ООН (ФАО) Виталий Башинский, нововведение не отразится на конечной цене продуктов. Покупательная способность населения крайне низка, и, несмотря на рост себестоимости, продавать их дороже не получится. Поэтому производители разделятся на две категории — тех, кто начнёт выполнять требование нового закона за счёт снижения маржи, и тех, кто будет умалчивать реальный процент трансжиров в продукции.

В поисках тени

Именно тенизацию рынка опрошенные Фокусом эксперты называют главной проблемой введения ограничений. Продукты питания, которые теоретически могут содержать трансжиры, должны проходить лабораторную диагностику. Такое исследование стоит до 5 тыс. грн. "Для больших корпораций такие затраты несущественны, но на малых предприятиях и фермерских хозяйствах это отразится серьёзно. Часть производства законопроект загоняет в тень", — поясняет Башинский.

Рынок уже обсуждает, чем можно заменить трансжиры. Говорят по большей части о фракциях пальмового и кокосового масла, которые не нуждаются для отвердения в химической обработке. Однако они значительно дороже, чем используемые ныне масла с трансжирами. По оценке Башинского, серьёзные проблемы возникнут у 2–7% украинских производителей продуктов питания. Неясно и то, как быть с фастфудом — принципы контроля трансжиров в продукции общепита пока непонятны.

Ещё один момент — недовольные импортёры продукции с трансжирами могут пожаловаться в ВТО на нарушение Украиной принципов свободной торговли. Чтобы предложенный Минздравом проект заработал и при этом не нарушал международные обязательства страны, нужно грамотно составить подзаконные акты, что тоже дело не одного дня, считают в Госпродпотребслужбе. Однако если законопроект и подзаконные акты выписать корректно, украинцы после одобрения парламентом инициативы Супрун однозначно станут здоровее.