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Видео В Интернете показали новые украинские танки "Оплот"

<span class="label red">Видео</span> В Интернете показали новые украинские танки "Оплот"
Танк "Оплот" / Фото из открытых источников

На видео демонстрируются возможности украинского танка

28.05.17 1602
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На YouTube появилось видео, на котором показаны новые украинские танки "Оплот".

"Завод им. Малышева (Украина, Харьков) продолжает выполнение контракта на поставку новых танков "Оплот" в Таиланд", — написал на своей странице в Facebook директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

"На этом видео - и заводской цех с очередной порцией "Оплотов" для тайской армии. И тот "пакистанский" "Оплот", который готовят к танковой битве за новый заказ", - говорится в его сообщении.

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