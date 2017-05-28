На YouTube появилось видео, на котором показаны новые украинские танки "Оплот".
"Завод им. Малышева (Украина, Харьков) продолжает выполнение контракта на поставку новых танков "Оплот" в Таиланд", — написал на своей странице в Facebook директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.
"На этом видео - и заводской цех с очередной порцией "Оплотов" для тайской армии. И тот "пакистанский" "Оплот", который готовят к танковой битве за новый заказ", - говорится в его сообщении.