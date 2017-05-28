В Украину едет делегация представителей стран-участниц ОБСЕ

В Украине 28-31 мая будет находиться делегация постоянных представителей государств-участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Вене с целью ознакомления с состоянием урегулирования боевых действий в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает пресc-служба Министерства иностранных дел.

Также представители ОБСЕ планируют ознакомиться с деятельностью Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине.

Во время визита состоятся встречи делегации с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, руководством Верховной Рады и Администрации президента Украины, представителями гражданского общества.

Постоянные представители посетят районы вблизи линии разграничения на Донбассе, в частности, города Краматорск и Славянск, где ознакомятся с работой регионального отделения СММ, с ходом реализации гуманитарных проектов для внутренне перемещенных лиц, масштабами разрушений в результате обстрелов незаконными вооруженными формированиями гражданской инфраструктуры и жилых районов, а также неопровержимыми доказательствами участия России в военных действиях в Донбассе.