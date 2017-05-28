Десятки мертвых дельфинов обнаружены на побережье Одесской области

В Одесской области на морское побережье вынесло волнами несколько десятков мертвых дельфинов.

Причиной этого были действия браконьеров.

Об этом сообщил председатель Килийского райсовета Павел Бойченко на своей странице в Facebook.

"Это дельфины погибшие из-за беспредела браконьеров которые в море выставляюсь сети на осетровых, в сети попадаются дельфины которые погибают от удушья. Их просто выбрасывают в море. За последние дни на побережье обнаружено несколько десятков трупов в районе Вилково - Приморское!" - отметил Бойченко.

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Также глава Килийского райсовета написал, что те, кто "крышуют" такой беспредел, должны быть наказаны. Поэтому уже с этого понедельника зафактом гибели морских животных до прокуратуры и полиции будут направлены соответствующие запросы.

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