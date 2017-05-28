Джамала: Охрана Евровидения провтыкала и ей за это отвечать

Комментарий певица дала в эфире программы "Светская жизнь" на телеканале "1+1".

Певица добавила, что главные обвинения в инциденте должны быть предъявлены не Седюку, а охране.

"Что делала охрана, которой было так много, что она делала в этот момент, для меня этот вопрос, и я буду разбираться с этим. Он меня мог толкнуть, ударить и так далее. Вот к охране и организаторам у меня есть много вопросов. Потому что я делала свое дело, а они – нет", - подчеркнула Джамала.

По ее словам, концерт охраняли сотни охранников, но при этом пранкер спокойно мог 30 секунд "гулять" по сцене.

"Они не защищали меня. Они должны были меня защищать. Там была сотня охраны возле сцены. Они дали ему 30 секунд оббежать, побежать... Это очень плохой момент, который нужно выяснить, кто же виноват. А виновный есть. И не пранкер. Аваков говорил: "Нужно посадить ...", – не надо. Не надо вешать на него все грехи. Вы провтыкали и вам отвечать за это", - добавила Джамала.

Напомним, в финале песенного конкурса Седюк выбежал на сцену к Джамале и обнажил ягодицы. В комментарии певица призналась, что не испугалась и не запаниковала.