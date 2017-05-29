Сегодня в Украину должна прийти летняя жара с ливнями и грозами

В понедельник 29 мая синоптики обещают погоду без осадков

Украине последняя неделя весны начнется с повышения температуры воздуха. В ближайшие сутки, погоду будет определять сухая и теплая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник 29 мая синоптики обещают погоду без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, ночью в южной части северный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 23-28°; в Карпатах ночью 3-8°, днем 10-15 °.

В Киеве – без осадков; температура ночью 12-14°, днем 25-27°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 29 мая самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 31,6 градусов жары в 1924 году, а самая низкая ночью на отметке 1,9 градусов выше ноля в 1918 году.

Во вторник, 30 мая, ночью без осадков, днем в большинстве областей, кроме южных ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 3-8 м/с, во время гроз порывистый. Температура ночью 11-16°, днем 25-30°.

В Киеве 30 мая ночью без осадков, днем отдельные кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 3-8 м/с, во время гроз порывистый. Температура ночью 14-16°, днем 26-28°.

28 мая в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях была 19-22° (в районе Одессы 15°, Приморского 17°), в Днепре возле Киева 17°.