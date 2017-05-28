Больницу и школу в Красногоровке восстановят за деньги местного бюджета

Корпус районной больницы и школы №2 в Красногоровке, которые боевики обстреляли утром 28 мая, восстановят за деньги местного бюджета.
Частный сектор (пострадало около 20 частных домов) — за счет резервного фонда. Об этом сообщил вице-премьер-министр Геннадий Зубко.
Отметим, из-за обстрела Красногоровки Донецкой области загорелась крыша общеобразовательной школы № 2. В 11:32 подразделения Государственной службы чрезвычайных ситуаций погасили пожар.
Также повреждены корпус районной больницы, помещение скорой помощи и около 20 частных жилых домов.
"Областной штаб отработал план восстановления. Переговорил с Павлом Жебривским: средства на больницу и школу выделят из местного бюджета, но частный сектор — это только резервный фонд", — написал Зубко на своей странице в Facebook.
Напомним, Красногоровку обстреливали с 06:40 до 08:40 утра воскресенья. Сотрудники полиции под обстрелами эвакуировали персонал больницы и больных терапевтического отделения.