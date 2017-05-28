Без воды были почти 2 тысячи местных жителей

По состоянию на 17:00 водоснабжение в Красногоровке полностью восстановлено.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГСЧС Донецкой области Вероника Бахал в эфире 112 Украина.

По ее словам, в результате обстрела был поврежден водопровод диаметром 280 мм, без водоснабжения осталось 2 тысячи человек в частном жилом секторе.

Остался поврежденым только самоточный канализационный коллектор диаметром 560 мм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Больницу и школу в Красногоровке восстановят за деньги местного бюджета

Также она отметила, что в городе создан штаб по ликвидации последствий обстрела, работают 30 спасателей и 5 единиц техники.

"Спасатели уже разобрали основные завалы в здании школы №2. Также на месте работают пиротехники. Потребности в развертывании штабов спасателей для нужд гражданского населения нет", - сообщила Бахал.

Напомним, в воскресенье, 28 мая, в 06: 40 боевики начали обстреливать Красногоровку. Повреждены здания городской больницы и школы, где в результате попадания снаряда произошли пожары. Сообщается, что на данный момент ликвидировано.