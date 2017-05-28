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Главная » Страна » Бойцы "Азова" задержаны за убийство, - Матиос

Бойцы "Азова" задержаны за убийство, - Матиос

Бойцы "Азова" задержаны за убийство, - Матиос
Анатолий Матиос / Фото: bykvu.com

Убийства были не бытовые, а с умыслом

28.05.17 4
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Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что двое военнослужащих полка специального назначения Нацгвардии "Азов" задержаны за убийство.

"На прошлой неделе мы задержали двух военнослужащих Национальной гвардии полка "Азов" за совершение насильственных преступлений, убийств. Они убили людей", - сказал главный военный прокурор в эфире телеканала ZIK.

Он подчеркнул, что убийства были не бытовые, а "с умыслом". Матиос добавил, что задержанные пребывали не на линии разграничения, а на "третьей линии".

"Это страшные вещи, их нельзя озвучивать каждый день, поскольку это подрывает веру в тех, кто защитил государство", - подчеркнул Матиос.

Кого именно убили бойцы "Азова" и обстоятельства происшествия он не уточнил.

Напомним, суд арестовал тренировочную базу "Азова" в Киеве.

 

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