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Главная » Страна » Видео АТО: боевикеи из БМП вели огонь по Зайцево
Ситуация в Донбассе

Видео АТО: боевикеи из БМП вели огонь по Зайцево

<span class="label red">Видео</span> АТО: боевикеи из БМП вели огонь по Зайцево
Фото: УНИАН

7 наших бойцов получили ранения

29.05.17 29
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За минувшие сутки боевики 48 раз открывали огонь по подразделениям ВСУ. В результате боевых действий за прошедшие сутки 7 военнослужащих ВС Украины получили ранения и боевые травмы. Об этом информирует пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Приморское направление. На этой части линии соприкосновения пророссийские вооруженные бандформирования 20 раз открывали огонь по оборонным укреплениям сил АТО. Так, уже с наступлением сумерек, противник дважды из 120-мм минометов обстрелял наши позиции на подступах к Красногоровке. Из минометов калибра 82 мм боевики обстреливали украинских воинов в районе Марьинки и Чермалыка. Вблизи Широкино, Водяного, Павлополя, Гнутово и Новотроицкого в темное время суток бандиты неоднократно применяли против украинских защитников гранатометы различных модификаций, крупнокалиберные пулеметы и различные системы стрелкового оружия.

Донецкое направлениеНа этом участке фронта незаконные вооруженные формирования до полуночи чаще всего вели огонь по опорным пунктам ВС Украины,расположенным в пригороде Авдеевки. При осуществлении этих вооруженных провокаций бандиты в основном использовали гранатометы и стрелковое оружие, время от времени – 82-мм минометы. Из окрестностей временно оккупированного Донецка боевики также из гранатометов били по нашим позициям неподалеку Песок. А из пригорода подконтрольной оккупантам Горловки противник снова вел огонь из вооружения БМП и легкого пехотного вооружения по нашим укреплениям в районе Зайцево. Всего на этом направлении состоялось 18 вражеских обстрелов.

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Луганское направлениеЗдесь за прошедшие сутки зафиксировано 10 фактов использования российско-террористическими группировками оружия, половина из них – за темное время суток. Украинских воинов, удерживающих оборону у Катериновки и Крымского, противник вечером обстреливал из минометов калибра 82 мм и гранатометов. Вблизи поселков Валуйское и Донец боевики прибегали к вооруженным провокациям с применением стрелкового оружия. А у Троицкого поздно ночью враг бил по опорным пунктам сил АТО из крупнокалиберных пулеметов и станкового противотанкового гранатомета.

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