Вечером 28 мая в Одессе отменили концерт певицы Светланы Лободы в ночном клубе "Ибица" из-за протестов активистов. Об этом сообщает Думская.
Поводом для протестов стали регулярные выступления певицы на территории России и ее открытая поддержка российских артистов, которым запретили въезд в Украину из-за незаконных посещений оккупированных территориях
Первоначально акция проходила мирно. Порядок охраняло большое количество полиции. Позже неизвестные начали бросать петарды и дымовые шашки.
"Полиция пыталась произвести личный досмотр двух активистов, те отказались, и вспыхнула потасовка. В ходе нее кто-то применил слезоточивый газ. Отказавшихся "досматриваться" задержали", - пишет Думская.
Позже задержанных отпустили. Всего по итогам акции полиция составила всего один протокол по 173 статье КУоАП — "мелкое хулиганство".
Также было два ложных сигнала о минировании клуба "Ибица".
В 22:45 стало известно, что организаторы отменили концерт Лободы.