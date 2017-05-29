26 мая в столичном кинотеатре «Киевская Русь» состоялась церемония открытия 4-го Фестиваля искусства кино для детей и подростков «Чилдрен Кинофест». Перед стартом на бесплатные показы уже зарегистрировалось более 30 000 зрителей в 21 городе Украины. Регистрация продолжается на сайте childrenkinofest.com

Перед гостями открытия со световым шоу выступила голландская арт-группа PIPS:lab, которая уже 15 лет создает перформансы с помощью освещения, видео и музыки. Обязательный элемент представления PIPS:lab – интерактивность: перед показом маленькие гости «Чилдрен Кинофеста» получили фонарики, с помощью которых смогли взаимодействовать с артистами на сцене и вместе создавать световое шоу.

Фильмом-открытием фестиваля стала швейцарская пластилиновая анимация – лента Клода Барраса «Жизнь Кабачка». В этом году картина была отмечена французской национальной премией «Сезар» и номинирована на «Оскар» за лучший анимационный фильм.

Часть мест на церемонию открытия, как и на другие показы фестиваля, была передана юным зрителям из социально незащищенных слоев населения: детям с особыми потребностями, сиротам и пострадавшим от конфликта на востоке Украины.

В рамках международного конкурса «Чилдрен Кинофеста» представлены семь европейских фильмов, отобранных на международных кинофорумах. Каждая из картин рекомендована к просмотру молодым людям разного возраста – от 4 до 14 лет. Фильм-победитель конкурса будет определен с помощью зрительского голосования и объявлен на церемонии закрытия фестиваля в столичном кинотеатре «Киевская Русь» 4 июня. Закрывает фестиваль приключенческая лента «Лапа» из Венгрии, которая победила на «Чилдрен Кинофесте – 2016».

В этом году «Чилдрен Кинофест» пройдет с 26 мая по 4 июня. Послом фестиваля стала писательница, поэтесса, сценаристка и колумнистка Екатерина Бабкина. Миссия фестиваля – популяризация искусства кино, развитие традиции семейных походов в кинотеатр, продвижение европейских ценностей, поддержка детей из уязвимых социальных групп.

Генеральные партнеры фестиваля: Представительство Европейского Союза в Украине, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Государственное агентство Украины по вопросам кино и ТМ «Весела Корівка».

Событие проходит при поддержке Посольства Королевства Дания в Украине, Goethe-Institut в Украине, Французского института в Украине, Посольства Латвийской Республики в Украине и Почетных консульств в Чернигове, Львове и Одессе, Посольства Королевства Нидерланды в Украине, Посольства Швейцарии в Украине, Посольства Швеции в Украине, Датского киноинститута. Организатор – компания «Артхаус Трафик».

Генеральный телепартнер: Пиксель

Генеральный интернет-партнер: WoMo

IT-партнер: Школа роботов

Благотворительный партнер: Фонд «Интер – детям»

Медиапартнеры: Фокус, UaUa, oKino, Tochka, Хорошее кино, Salat, Діти в місті, Ресурсний центр ГУРТ

В Україні відкрився «Чілдрен Кінофест – 2017»

26 травня у столичному кінотеатрі «Київська Русь» відбулася церемонія відкриття 4-го Фестивалю мистецтва кіно для дітей та підлітків «Чілдрен Кінофест». Перед стартом на безкоштовні покази вже зареєструвалося понад 30 000 глядачів у 21 місті України. Реєстрація триває на сайті childrenkinofest.com

Перед гостями відкриття із світловим шоу виступила голландська арт-група PIPS:lab, яка вже 15 років створює перформанси за допомогою освітлення, відео та музики. Обов'язковий елемент вистави PIPS:lab – інтерактивність: перед показом маленькі гості «Чілдрен Кінофесту» отримали ліхтарики, за допомогою яких змогли взаємодіяти з артистами на сцені й разом створювати світлове шоу.

Фільмом-відкриттям фестивалю стала швейцарська пластилінова анімація – стрічка Клода Барраса «Життя Кабачка». Цього року картину було відзначено французькою національною премією «Сезар» та номіновано на «Оскар» за найкращий анімаційний фільм.

Частина місць на церемонію відкриття, як і на інші покази фестивалю, була передана юним глядачам із соціально незахищених верств населення: дітям з особливими потребами, сиротам і постраждалим від конфлікту на сході України.

У рамках міжнародного конкурсу «Чілдрен Кінофесту» представлено сім європейських фільмів, відібраних на міжнародних кінофорумах. Кожна з картин рекомендована до перегляду молодим людям різного віку – від 4 до 14 років. Фільм-переможця конкурсу буде визначено за допомогою глядацького голосування і оголошено на церемонії закриття фестивалю у столичному кінотеатрі «Київська Русь» 4 червня. Закриває фестиваль пригодницька стрічка «Лапа» з Угорщини, яка перемогла на «Чілдрен Кінофесті – 2016».

Цього року «Чілдрен Кінофест» відбувається з 26 травня по 4 червня. Послом фестивалю стала письменниця, поетеса, сценаристка і колумністка Катерина Бабкіна. Місія фестивалю – популяризація мистецтва кіно, розвиток традиції сімейних походів до кінотеатру, просування європейських цінностей та підтримка дітей з вразливих соціальних груп.

Генеральні партнери фестивалю: Представництво Європейського Союзу в Україні, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Державне агентство України з питань кіно і ТМ «Весела Корівка».

Подія відбувається за підтримки Посольства Королівства Данія в Україні, Goethe-Institut в Україні, Французького інституту в Україні, Посольства Латвійської Республіки в Україні та Почесних консульств у Чернігові, Львові та Одесі, Посольства Королівства Нідерланди в Україні, Посольства Швейцарії в Україні, Посольства Швеції в Україні, Данського кіноінституту. Організатор – компанія «Артхаус Трафік».

Генеральний телепартнер: Піксель

Генеральний інтернет-партнер: WoMo

IT-партнер: Школа роботів

Благодійний партнер: Фонд «Інтер – дітям»

Медіапартнери: Фокус, UaUa, oKino, Tochka, Хорошее кино, Salat, Діти в місті, Ресурсний центр ГУРТ