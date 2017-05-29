Адвокат Януковича просит обеспечить явку Луценко в суд

Защита беглого экс-президента Виктора Януковича требует, чтобы в судебных заседаниях по обвинению его в государственной измене участвовал генеральный прокурор Юрий Луценко.
Об этом в ходе судебного заседания Оболонского райсуда Киева в понедельник, 29 мая, заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк, передает Украинская правда.
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"Защита считает, что участие прокуроров в суде необходимо для принципа состязательности. Луценко не явился. Мы просим принять соответствующие меры и назначить заседание после явки Луценко", - сказал он.
Напомним, ранее сообщалось, что представитель стороны обвинения - прокурор отдела Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Руслан Кравченко считает, что защита беглого бывшего президента Виктора Януковича может подавать ходатайства с целью намеренного затягивания судебного процесса в деле о государственной измене.
Генеральная прокуратура Украины намерена просить суд приговорить экс-президента Виктора Януковича к пожизненному заключению за государственную измену.