Лидер рынка в производстве сосисок для хот-догов под ТМ MR. Grill — широко известная не только в Украине компания Premier Food получила официальную ресторанную прописку по адресу: ул. Саксаганского, 53/80

Компания «Премьер Фуд» основана в 2007 году и сегодня является национальным лидером в сегменте комплексного обслуживания систем общественного питания поставками качественной мясомолочной продукции.

На протяжении 10 лет мы развиваемся и работаем над инновационными решениями, внедряя самые современные решения с наибольшей пользой для наших клиентов. И как результат сегодня — «Премьер Фуд» поставляет продукты питания в более чем 2500 гостиниц, ресторанов, фастфудов, предприятий социального питания, национальных сетей АЗС в Киеве и по всей Украине. Мы продаём не просто товар, а предоставляем клиенту готовые комплексные решения — продукцию и оборудование с учётом всех особенностей обустраиваемых помещений и пожеланий заказчика.

Сотрудничество с лучшими зарубежными и отечественными производителями и собственная служба доставки позволяет нам легко и быстро обеспечивать клиентов высококачественными продуктами питания. За качество товара мы готовы поручиться, поскольку вся наша мясная продукция производится на Тульчинском мясокомбинате — одном из первых высокотехнологичных предприятий Украины по переработке мяса. Все наши компоненты проходят строгую проверку, перед тем как их используют в производстве и доставляют конечному потребителю.

Ежегодно Тульчинский мясокомбинат выпускает более 6000 тонн мясных изделий и 100 наименований продукции наивысшего качества. Имея заготовки мяса на собственном агропромышленном комплексе и мощную производственную базу по стандартам ISO 9001, HACCP «Премьер Фуд» в 2008 году успешно внедрил систему комплексного обслуживания по продаже хот-догов на АЗК Украины. И сегодня наша TM MR.Grill — №1 в этом сегменте рынка. У нас собственный автопарк, логистические склады в Киеве и два региональных. Наш продукт мы доставляем по всей Украине в течение 24 часов с момента заказа 4 раза в неделю. И сегодня цифра продаж MR.Grill достигла 3 млн сосисок для хот догов для более чем для 2000 торговых точек в месяц.

Мы идём в ногу со временем, следим за трендами на рынке, поэтому никогда не останавливаемся на достигнутом и постоянно расширяем ассортимент продукции. Помимо качественных хот-догов, мы предлагаем дополнительный ассортимент от ТМ MR.Grill в виде высококачественных колбасок гриль, гамбургеров, снеков и сэндвичей — незаменимой продукции в фастфудах, спорт-барах и кинотеатрах. А ещё под нашими марками представлены кондитерские изделия, молочные смеси и коктейли.

Мы ориентированы на клиентов и стараемся не только оправдывать их доверие к бренду MR.Grill , но и удивлять концептуально новыми проектами. Наше первое кафе MR.Grill hotdogs&burgers можно по праву считать презентационным flagship-store перед мощной франчайзинговой экспансией по столице и регионам страны.

В основе гастрономической концепции — доказавшие высокую востребованность и на улицах, и в ресторанах хот-доги и бургеры, но с акцентом на ингредиенты высокого качества и рецепты, продуманные опытным Шеф-поваром. Особенность ресторана — в открытой кухне: посетителям виден процесс создания хот-дога или бургера, а эргономичность и тип оборудования позволяют готовить интересные блюда из лучшего мяса собственного производства. Специально для нашего ресторана ШЕФ разработал авторское сочетание сосиски, соуса и начинки в новом формате хот-доги FUSION. В меню представлено 8 позиций хот-догов и 2 позиции бургеров, можно заказать сет из сосисок или корн-доги ТМ MR. Grill Кроме того в меню есть завтраки, салаты, первые блюда, закуски, десерты и напитки. Интерьер ресторана свободный и элегантный, выполнен в тёплых графитовых тонах, с мягкими диванами и стульями у панорамных окон — уютная и ненавязчивая атмосфера. Поэтому здесь комфорт­но и бизнесмену, зашедшему на обед, и студенту в компании друзей.

Наш главный принцип — только настоящее мясо и безупречный friendly-сервис!