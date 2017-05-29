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Новости партнеров NewsOne лидер информационного вещания Украины

<span class="label">Новости партнеров</span> NewsOne лидер информационного вещания Украины

22 мая NewsOne начал работу в обновленном формате.  А уже 25 мая NewsOne вошел в десятку лучших национальных вещателей Украины, подтвердив первое место среди информационных телеканалов по базовым аудитория

29.05.17 114
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О чем свидетельствуют рейтинговые показатели:

По целевой аудитории 18+ (города 50+) доля телесмотрения NewsOne составила 2.19%, рейтинг - 0,33%. Эти показатели позволили занять девятое место в ТОП -10 общенациональных телеканалов.

Тем самым NewsOne, вещающий на спутнике и в кабельных сетях, обогнал телеканалы, имеющие эфирные лицензии.

По Киеву, NewsOne в очередной раз подтвердил свое первое место среди информационных вещателей с рейтингом 0,36% и долей 2,77% (ЦА: Киев 18+).

  • «Это только начало. У нас серьезные амбиции и лучшая команда профессионалов. Поэтому наше лидерство можно назвать закономерным. С другой стороны, лидерство - это большая ответственность перед зрителем. И мы сделаем все, чтобы оправдать это доверие.» - пообещал исполнительный продюсер телеканала Василий Голованов.
  • Рудик Елена, генеральный директор телеканала NewsOne: «Высокий рейтинг телеканала - это не только показатель доверия зрителей. Это и отражение принципов, которым мы следуем в работе с рекламным рынком. Правило простое: чем выше показатели, тем эффективнее сотрудничество с нашими партнерами. Получается взаимный интерес: со своей стороны, мы продвигаем чей-то бизнес, а этот бизнес помогает развиваться нам»

Напомним, что с понедельника, 22 мая, в эфире телеканала произошли изменения. NewsOne «переоделся», запустил новые форматы, новую графику и новое вечернее шоу «Большой вечер». 

* Данные исследования ТВ аудитории принадлежат ИТК. Оператор панели — Nielsen; мониторинг — Коммуникационный Альянс.

Пресс-служба телеканала NewsOne

+38 (044) 220-28-70

e-mail: pr@newsone.ua

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