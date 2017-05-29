В воскресенье, 28 мая, в Одессе правоохранители задержали 30-летнего "вора в законе" Левана Мирцхулаве по прозвищу "Пучура". Об этом сообщил начальник Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин в Facebook.

"Пучура" пребывал в городе нелегально.

"Он прибыл сюда с намерением контролировать и наладить преступную деятельность этнических групп "барсеточников". Сейчас решен вопрос о его принудительном выдворении с последующим запретом въезда в Украину", - сообщил Головин.

Он отмечает, что криминальный мир не оставляет намерений внедриться в Одессу.

"Но представители преступного мира, пытающиеся здесь осесть, становятся все моложе. Этот, например, был "коронован" в 25 лет. Как бы там ни было, Одесса никогда не станет домом международным представителям преступного мира", - заявил Головин.

Ранее киевские оперативники задержали и выдворили из страны "вора в законе" Джонни Хатчапуридзе, который "крышевал" квартирных воров.