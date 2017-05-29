Боевики обстреляли собственные позиции в промзоне Авдеевки, – разведка

В Донбассе в результате обстрела боевиками передовых позиций погибли и получили ранения до 10 человек. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины в Facebook.

По данным разведки, в незаконных вооруженных соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС России участились случаи "дружественного огня" по своим формированиям минометными подразделениями при стрельбе с позиций, расположенных в глубине передовых подразделений.

"27 мая минометчики 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка) 1 АК, ошибившись в расчетах стрельбы по дальности, нанесли удар по переднему краю своего подразделения в районе промышленной зоны Авдеевки. В результате потери убитыми и ранеными составили до десяти военнослужащих", - говорится в сообщении.